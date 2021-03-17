Video Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. Son Bölüm Tamamı Full İzle! (16 Mart 2021 Salı) Babasının önünde kafasına sıktı | Video

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. Son Bölüm Tamamı Full İzle! (16 Mart 2021 Salı) Babasının önünde kafasına sıktı | Video

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. Son Bölüm Tamamı Full İzle! (16 Mart 2021 Salı) Babasının önünde kafasına sıktı | Video
17.03.2021 | 06:35

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. Son Bölüm Tamamı Full İzle! 16 Mart 2021 Salı Babasının önünde kafasına sıktı | Video
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atv'nin çok izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 186. Bölümü yayınlandı! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. Son Bölüme heyecan dolu sahneler damga vurdu...

VİDEO DEVAM EDİYOR

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 186. BÖLÜM TAMAMI TEK PARÇA (16 MART 2021 SALI) İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Hızır harekete geçti, ortalık karıştı!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 186. BÖLÜM

atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yine aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Hızır'ın intikamı damga vurdu.

Cezaevinden tahliye olup evine dönen Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan'ın da yardımıyla kurulan tuzakları ortaya çıkarmıştı.

Yüzleşmek için tek başına Tuncay'ın karşısına çıkan Hızır Reis karşılıklı restleşmenin ardından mekanı terk eder. Dışarıda konuşlanan İlyas'a vur emrini veren Hızır, Tuncay'ın ofisini yerle bir eder. Tuncay öldü mü? Bu hareketin bedeli ne olacak? Cevaplar bir sonraki bölümde atv'de.

EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ, tüm kişilerde %10,54 izlenme oranı ve %21,53 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 186. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

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