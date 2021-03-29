Video Fragman Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. Bölüm (30 Mart 2021 Salı) Hızır Çakırbeyli'den müthiş intikam

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. Bölüm (30 Mart 2021 Salı) Hızır Çakırbeyli'den müthiş intikam

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. Bölüm (30 Mart 2021 Salı) Hızır Çakırbeyli'den müthiş intikam
29.03.2021 | 11:05

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OTOMATİK OYNAT

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. Bölüm 30 Mart 2021 Salı Hızır Çakırbeyli'den müthiş intikam 01:05
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. Bölüm (30 Mart 2021 Salı) Hızır Çakırbeyli'den müthiş intikam 29.03.2021 | 11:05
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atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 188. Yeni Bölüm Fargmanı yayınlandı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

Hızır, Ceylan'ın ayak izlerini takip ediyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 188. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder. Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister. Tuncay ise Ceylan Çakırbeyli'nin ölümünden sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli'ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister. Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır.

Masada kardeşi Selman'ın infaz edilmesinin ardından sinirini babası Hamdi Korkmaz ve Seko'dan çıkaran Yaman Korkmaz, tarafını seçmek zorunda kalır. Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmaz'ı öldürmesi için işi Demir'e ihale eder. Yaman Korkmaz'ı öldürmek için Ankara'dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Façalı'nın uzattığı namluyla ölür.

Kimsesiz Doğan'ı öldürmek için canla başla uğraşan Hamdi Korkmaz, oğlu Selman'ın ölümünden de onu sorumlu tutar. Bu kez kendi işini kendi yapmak isteyen Hamdi Korkmaz, ortalığı savaş alanına çevirir.

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