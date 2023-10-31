ABD Senatosu’nda savaş karşıtlarından protesto: 12 gözaltı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato Ödenek Komitesi’nde İsrail ve Ukrayna'ya yapılacak yardımları da içeren 106 milyar dolarlık ulusal güvenlik fonu talebi hakkında ifade verdiği sırada, elleri kırmızı boyalı savaş karşıtları tarafından protesto edildi. Polis, 12 kişiyi gözaltına aldı.
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