Ahu Tuğba’nın cenazesi İstanbul’a getirildi! Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin: İnşallah çok yaşamam da ona kavuşurum!
Yeşilçam’ın usta oyuncularından biri olan Ahu Tuğba, 26 gün önce ABD’de evinde ölü bulundu. Sanat camiasını yasa boğan Ahu Tuğba’nın cenazesi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait Miami-İstanbul seferini yapan yolcu uçağıyla İstanbul'a getirildi. Cenazeyi taşıyan uçak, saat 16.10'da İstanbul'a indi. Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’in dikkat çeken o açıklamaları!
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