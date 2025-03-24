Video Haber Ankara'da polise taşlı, havai fişekli saldırı | Video
Ankara'da polise taşlı, havai fişekli saldırı | Video

Ankara'da polise taşlı, havai fişekli saldırı | Video

24.03.2025 | 08:33

Ankara'da Kızılay meydanında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla toplanan bir grup polise taşla ve havai fişekle saldırdı. A Haber muhabiri Murat Sekban o anları anbean aktardı.

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