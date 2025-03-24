Ankara'da polise taşlı, havai fişekli saldırı | Video

Ankara'da Kızılay meydanında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla toplanan bir grup polise taşla ve havai fişekle saldırdı. A Haber muhabiri Murat Sekban o anları anbean aktardı.