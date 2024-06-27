Bakan Güler, Özbekistan Savunma Bakanı Kurbanov ile görüştü | Video
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov ile görüştü.
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