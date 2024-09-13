Başkan Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Açılış Töreni’nde konuştu | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında, Türkiye'de 'ırkçılık' adı altında çok açık bir Türk düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı, topyekün Türkiye düşmanlığı yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.
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