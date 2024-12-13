Başkan Erdoğan: "Yolumuz Türkiye Yüzyılı yoludur" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. "Yürüdüğümüz yol Türkiye Yüzyılı yoludur" diyen Başkan Erdoğan, "Bundan her bir insanımız emin olsun. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci asrı ile birlikte önüne açılan yeni kapıları yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirmektedir. Bunun için vatandaşlarımızdan biraz daha sabır, biraz daha metanet, biraz daha cesaret, biraz daha gayret ve elbette biraz daha destek istiyoruz. Bu dönemin sancılarını geride bıraktığımızda çok daha büyük kazanımlar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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