Video Haber Başkan Erdoğan: "Yolumuz Türkiye Yüzyılı yoludur" | Video
Başkan Erdoğan:

Başkan Erdoğan: "Yolumuz Türkiye Yüzyılı yoludur" | Video

13.12.2024 | 16:26

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. "Yürüdüğümüz yol Türkiye Yüzyılı yoludur" diyen Başkan Erdoğan, "Bundan her bir insanımız emin olsun. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci asrı ile birlikte önüne açılan yeni kapıları yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirmektedir. Bunun için vatandaşlarımızdan biraz daha sabır, biraz daha metanet, biraz daha cesaret, biraz daha gayret ve elbette biraz daha destek istiyoruz. Bu dönemin sancılarını geride bıraktığımızda çok daha büyük kazanımlar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan: Yolumuz Türkiye Yüzyılı yoludur | Video 43:04
Başkan Erdoğan: "Yolumuz Türkiye Yüzyılı yoludur" | Video 13.12.2024 | 16:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruyoruz | Video 14:08
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “Siber Güvenlik Başkanlığı kuruyoruz” | Video 13.12.2024 | 13:55
Esad rejimi sonrası Emevi Camii’nde ilk Cuma namazı kılındı | Video 01:00:14
Esad rejimi sonrası Emevi Camii’nde ilk Cuma namazı kılındı | Video 13.12.2024 | 13:26
İYİ Parti Milletvekili Ünal Karaman’a yasak av cezası | Video 01:35
İYİ Parti Milletvekili Ünal Karaman'a yasak av cezası | Video 13.12.2024 | 11:17
Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın görüşmesi başladı | Video 00:33
Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın görüşmesi başladı | Video 13.12.2024 | 11:07
Suriye’de özgürlüğüne kavuşan halk Emevi Camii’ne akın etti | Video 06:34
Suriye'de özgürlüğüne kavuşan halk Emevi Camii'ne akın etti | Video 13.12.2024 | 09:57
Kalkan-35 operasyonlarında 981 düzensiz göçmen yakalandı | Video 00:38
“Kalkan-35” operasyonlarında 981 düzensiz göçmen yakalandı | Video 13.12.2024 | 08:33
CHP’ye ’yapay zekalı’ İzmir Körfezi ayarı: Bakan Kurum skandalı tek tek yüzlerine vurdu | Video 02:47
CHP'ye 'yapay zekalı' İzmir Körfezi ayarı: Bakan Kurum skandalı tek tek yüzlerine vurdu | Video 13.12.2024 | 09:17
CHP’li İBB’nin düzenlediği etkinlikte Seyit Rıza posteri açtılar! 00:48
CHP'li İBB'nin düzenlediği etkinlikte Seyit Rıza posteri açtılar! 12.12.2024 | 23:43
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile basın toplantısı düzenledi | Video 03:08
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile basın toplantısı düzenledi | Video 12.12.2024 | 15:19
PKK/YPG’nin sinsi Rakka planı ortaya çıktı | Video 09:59
PKK/YPG'nin sinsi Rakka planı ortaya çıktı | Video 12.12.2024 | 15:03
CHP’li vekil, önce taklit sonra tahrik etti | Video 01:02
CHP'li vekil, önce taklit sonra tahrik etti | Video 12.12.2024 | 15:01
TUSAŞ, KAAN’ın ’art yakıcı’ çalıştırdığı videonun uzun versiyonunu paylaştı | Video 00:36
TUSAŞ, KAAN'ın 'art yakıcı' çalıştırdığı videonun uzun versiyonunu paylaştı | Video 12.12.2024 | 12:36
MSB: TSK, terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaktadır | Video 09:47
MSB: “TSK, terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaktadır" | Video 12.12.2024 | 12:36
Sednaya’da yitip giden hayatlar… Gizli hücrelerde yaşam arayışı sürüyor | Video 17:52
Sednaya’da yitip giden hayatlar… Gizli hücrelerde yaşam arayışı sürüyor | Video 12.12.2024 | 11:42
Bugün Gabar’daki büyük keşfin yıl dönümü! Bakan Bayraktar: ’Girilemez, gidilemez’ denilmişti... | Video 01:33
Bugün Gabar’daki büyük keşfin yıl dönümü! Bakan Bayraktar: 'Girilemez, gidilemez' denilmişti... | Video 12.12.2024 | 11:39
Yenibosna’daki Metro’nun tavanından sular aktı | Video 02:11
Yenibosna’daki Metro’nun tavanından sular aktı | Video 12.12.2024 | 10:26
Gazeteci Zafer Şahin’den A Haber’de Esad destekçisi etki ajanlarına tepki: Hesabı sorulmalı 03:19
Gazeteci Zafer Şahin'den A Haber'de Esad destekçisi etki ajanlarına tepki: Hesabı sorulmalı 11.12.2024 | 22:47
3 katlı bina alevlere teslim oldu! 00:04
3 katlı bina alevlere teslim oldu! 11.12.2024 | 22:52
Başkan Erdoğan, Somali ve Etiyopya arasındaki kriz için devrede! Peş peşe kritik görüşmeler 03:13
Başkan Erdoğan, Somali ve Etiyopya arasındaki kriz için devrede! Peş peşe kritik görüşmeler 11.12.2024 | 19:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA