CHP'de demokrasi isyanı! İl başkanı ve yönetimi kendini binaya kilitleyip eyleme başladı | Video
15.10.2025 | 13:21

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan ve yönetimi, eski milletvekili Polat Şaroğlu’nun parti içinde huzursuzluk ve kutuplaşma yarattığını ifade ederek, genel merkezin duyarsızlığına tepki göstermek amacıyla parti binasına kapanarak eyleme başladı. Geceyi binada geçiren İl Başkanı Özcan ve yönetimi, çözüm bulunmadığı sürece eylemlere devam edeceklerini bildirdi.



CHP Tunceli 27. Dönem Milletvekili Polat Şaroğlu'nun parti içerisinde huzursuzluk, sorun ve kutuplaşma çıkardığını iddia eden ve genel merkezin duyarsız kaldığını aktaran CHP Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan, yönetimiyle birlikte eyleme başladı. Dün kendilerini parti binasına kilitleyen yönetim, eyleme devam ediyor. Genel Başkan Özgür Özel'in ilk geldiğinde örgütlere değer vereceğini, kendi için değerli olacağını, ve örgütlere danışılarak kararlar alacağını söylemesi üzerine çok sevindiklerini vurgulayan başkan Özcan, "Gelinen noktada ne yazık ki örgütlere değer verilmediği gibi bu söylenenlerin yalnızca söylemde kaldığını görmekteyiz" dedi. Her türlü demokrasiden yana olduklarını aktaran CHP Tunceli Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yoluk, "Biz sosyal demokrat bir parti dememize rağmen parti içindeki kişisel hırslarımızı yenemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"GELİNEN NOKTADA NE YAZIK Kİ ÖRGÜTLERE DEĞER VERİLMEDİĞİ GİBİ BU SÖYLENENLERİN YALNIZCA SÖYLEMDE KALDIĞINI GÖRMEKTEYİZ"
Tunceli CHP İl Başkanı Kemal Özcan, "3-4 gündür genel merkezimiz ve önceki dönem milletvekili Polat Şaroğlu'yla ilgili konuşmalar yaptık. Gece 20'ye yakın arkadaşımızla partide sabahladık. Şuanda da buradayız. İl yönetimi olduğumuz halde ne yazık ki genel merkezimiz bizi bir kenara bırakıp Polat Şaroğlu'nu il başkanı olarak görmektedir. Her şeyi onun vasıtasıyla yapmaktadırlar. Defalarca konuştuk ama bu hafta yapacağımız kongrede Şaroğlu'nun gözlemci olarak görevlendirilmesi tüm arkadaşlarımızı üzmüştür. Polat Şaroğlu partide sorun ve huzursuzluk yaratan biridir. Biz 2 senedir yönetime geldik. Partide güzel bir ortam yakaladık. Başarılı olduk ama tüm bunlara rağmen Polat Şaroğlu partideki huzuru genel merkez destekli bozmak için elinden geleni yapmaktadır. Bizde buna müsaade etmiyoruz. Genel merkez ile konuştuk. Parti içerisindeki bu sorunları konuşmak üzere örgütlerden sorumlu Ensar Aytekin gelmediği sürece bu eylemlerimize devam edeceğiz. Geldiği zaman ilk önce beraber konuşacağız ve değerlendireceğiz. Bir çözüm bulamadığımız zaman da bunları kamuoyuna açıklayacağız. Genel Başkan Özgür Özel, ilk geldiğinde örgütlere değer vereceğini, örgütlerin kendi için değerli olacağını, örgütlere danışılarak kararlar alacağını söylemesi üzerine çok sevinmiştik. Gelinen noktada ne yazık ki örgütlere değer verilmediği gibi bu söylenenlerin yalnızca söylemde kaldığını görmekteyiz. Ne yazık ki genel merkezimiz il yönetimini bir kenara bırakarak tüm kulvarda yapılması gerekenleri ilimizde Polat Şaroğlu'na yaptırmaktadır" şeklinde konuştu.

"BİZ SOSYAL DEMOKRAT BİR PARTİYİZ DEMEMİZE RAĞMEN PARTİ İÇİNDEKİ KİŞİSEL HIRSLARIMIZI YENEMİYORUZ"
CHP Tunceli Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yoluk, "10 yıla yakın CHP'de merkez ilçe başkanlık görevini yürüttüm. Bireysel çıkarlar için eski milletvekili Polat Şaroğlu, bu insanların burada bölüp parçalayıp birbirine düşürdü. Bu beni derinden üzüyor. Biz her türlü demokrasiden yanayız. Biz sosyal demokrat bir partiyiz dememize rağmen parti içindeki kişisel hırslarımızı yenemiyoruz. Tunceli politik bir yerdir. Toplumu aydın ve demokrasiye inanan bir toplumdur. Bu süreçte böyle bir duruma düşmesini bizde arzu etmezdik. Partiyi çok büyük bir yara ile başa baş bıraktı. İnsanları çağırıp biat edin, bana biat etmezseniz ben böyle yaparım demeyi doğru bulmuyorum. Partimizin bu hale düşmesini ret ediyorum ve kınıyorum" diye konuştu.

CHP'de demokrasi isyanı! İl başkanı ve yönetimi kendini binaya kilitleyip eyleme başladı | Video
