CHP'li Enver Aysever'den Necmettin Erbakan'a hadsiz sözler | Video
CHP yandaşı Enver Aysever sosyal medyadan paylaştığı videoda merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a ağır hakaretler yağdırdı.Aysever Prof.Dr. Necmettin Erbakan için "Tamamen bilim karşıtıydı.Gerici politikalar öne sürüyordu. Cehaletin bataklığında bir Türkiye hayal ediyordu." ifadelerini kullandı.
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