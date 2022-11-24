Video Haber Durdurulan otobüslerde KADES uygulaması | Video
Durdurulan otobüslerde KADES uygulaması | Video

Durdurulan otobüslerde KADES uygulaması | Video

24.11.2022 | 23:12

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Durdurulan otobüslerde KADES uygulaması...

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