Enver Aysever Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu: Güven vermeyen bir belediye başkanı | Video
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Güven vermeyen bir belediye başkanı" ifadesini kullandı. Seçim hezimeti sonrası partide yaşanan koltuk savaşını hatırlatan Enver Aysever, İmamoğlu'nun İstanbul'un sorunlarını çözmeyi bir kenera bıraktığını belirterek "Kafasına CHP Genel Başkanlığını soktu, onun peşinde" dedi.
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