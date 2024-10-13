Video Haber Gaziantep'te polise silahlı saldırı! Çatışma anları güvenlik kamerasında
Gaziantep'te polise silahlı saldırı! Çatışma anları güvenlik kamerasında

Gaziantep'te polise silahlı saldırı! Çatışma anları güvenlik kamerasında

13.10.2024 | 19:18

Gaziantep'te aile içi tartışma ihbarına giden polis ile binada karşılaştığı 2 şüpheli arasında çatışma çıktı. Şüpheliler yakalanıp gözaltına alınırken, çatışma anları binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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