George Floyd davasında flaş gelişme! Floyd'u öldürmekle suçlanan polis memuru Derek Chauvin’nin 40 yıl hapsi isteniyor! | Video
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25 Mayıs 2020 tarihinde ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd, bir polis denetimi sırasında polisin kullandığı şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. O tarihten itibaren ülkenin birçok eyaletinde protesto gösterileri düzenlendi. Floyd'u öldürmekle suçlanan polis memuru Derek Chauvin’nin davasın bugün görülmeye başlandı. Chauvin’in 40 yıla kadar hapsi isteniyor. İlk duruşma öncesi Floyd ailesi mahkeme binası önünde 8 dakika 46 saniye boyunca diz çöktü.