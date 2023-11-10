İsrail, Kudüs Hastanesi’ndeki sivilleri keskin nişancılarla vurdu
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde bulunan Kudüs Hastanesi’ndeki sivilleri keskin nişancılarla vurdu. Saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.
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