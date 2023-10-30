İstanbul’da PKK operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü PKK/KCK üyeliği şüphesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden aralarında HEDEP Beylikdüzü İlçe örgütü yöneticisi Emrullah Şenyüz‘ün de olduğu 3 kişi tutuklandı.