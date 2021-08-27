Video Haber Mehmetçik’in, Afganistan’dan dönüşü sürüyor

Mehmetçik’in, Afganistan’dan dönüşü sürüyor

Mehmetçik’in, Afganistan’dan dönüşü sürüyor
27.08.2021 | 16:47

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan’dan dönen Türk Görev Kuvveti 2'nci kafilesinin karşılanma görüntülerini paylaştı.

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Afganistan'da görev yapan Türk askerinin Türkiye'ye geri dönüşü devam ediyor. Bugün öğlen saatlerinde Afganistan'da görevli Türk Görev Kuvveti'nin ikinci kafilesi de yurda döndü. MSB Afganistan'dan yurda dönüş yapan ikinci Türk Görev Kuvveti'nin karşılanma görüntülerini paylaştı.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Afganistan'daki görevini başarıyla yerine getiren Mehmetçiklerimizin ülkemize dönüşü devam ediyor. Dün intikali gerçekleşen ilk kafilenin ardından bugün de ikinci kafile Ankara'ya geldi. Kahraman personelimizi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşıladık"

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