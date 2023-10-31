MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Yeni yüzyılda zamanda ve mekanda üstünlük Türkiye'ye geçecek" | Video
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Türkiye Yüzyılına vurgu yapan Bahçeli, "Yeni yüzyılın cazibe merkezi Türkiye cumhuriyeti olacak, zamanda ve mekanda üstünlük Türkiye'ye geçecek ve bunu sağlayacak olan Türkiye Yüzyılı'dır." ifadelerini kullandı.
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