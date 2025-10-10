Nitelikli dolandırıcılık ve online kumar oynayanlara yönelik operasyon: 16 tutuklama | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 il merkezli yapılan nitelikli dolandırıcılık ve online kumar suçlarından yakalanan 28 şüpheliden 16’sının tutuklandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya yakalananlardan 16'sının tutuklandığını belirterek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova merkezli Afyonkarahisar, Batman, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Ordu, Tekirdağ ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İnternet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamaları kurulumu sağlayarak kumar oynattıkları, sosyal medya platformları üzerinden 'sahte kiralık ev ve araç satış' ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."
