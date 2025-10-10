Video Haber Nitelikli dolandırıcılık ve online kumar oynayanlara yönelik operasyon: 16 tutuklama | Video
Nitelikli dolandırıcılık ve online kumar oynayanlara yönelik operasyon: 16 tutuklama | Video

Nitelikli dolandırıcılık ve online kumar oynayanlara yönelik operasyon: 16 tutuklama | Video

10.10.2025 | 08:41

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 il merkezli yapılan nitelikli dolandırıcılık ve online kumar suçlarından yakalanan 28 şüpheliden 16’sının tutuklandığını duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerini Kullanarak Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama' suçlarına yönelik Jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 38 milyon liralık işlem hacmi bulunan 28 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya yakalananlardan 16'sının tutuklandığını belirterek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova merkezli Afyonkarahisar, Batman, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Ordu, Tekirdağ ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İnternet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamaları kurulumu sağlayarak kumar oynattıkları, sosyal medya platformları üzerinden 'sahte kiralık ev ve araç satış' ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Nitelikli dolandırıcılık ve online kumar oynayanlara yönelik operasyon: 16 tutuklama | Video 00:53
Nitelikli dolandırıcılık ve online kumar oynayanlara yönelik operasyon: 16 tutuklama | Video 10.10.2025 | 08:41
Sosyal medyada gündem olan Filistin klibi: Venceremos bu kez Gazze için yankılandı 04:38
Sosyal medyada gündem olan Filistin klibi: Venceremos bu kez Gazze için yankılandı 09.10.2025 | 23:19
Başkan Erdoğan memleketi Rize’de 14:19
Başkan Erdoğan memleketi Rize'de 09.10.2025 | 21:19
Bahçelievler’de pitbull dehşeti: Kendi sahibine saldırdı! 00:33
Bahçelievler’de pitbull dehşeti: Kendi sahibine saldırdı! 09.10.2025 | 20:28
Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail bombardımanı! 01:19
Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail bombardımanı! 09.10.2025 | 17:56
Başkan Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız | Video 26:45
Başkan Erdoğan: "Gazze için görev gücünde yer alacağız" | Video 09.10.2025 | 15:21
Almanya’dan sipariş edilen Togg otomobilleri trenle Avrupa’ya gidiyor | Video 01:30
Almanya’dan sipariş edilen Togg otomobilleri trenle Avrupa’ya gidiyor | Video 09.10.2025 | 12:51
Emine Erdoğan, Gazze’ye destek için düzenlenen flamenko gösterisine katıldı | Video 00:36
Emine Erdoğan, Gazze'ye destek için düzenlenen flamenko gösterisine katıldı | Video 09.10.2025 | 11:01
Bayraktar KIZILELMA’dan ilk atışta hedefler tam isabet | Video 03:35
Bayraktar KIZILELMA'dan ilk atışta hedefler tam isabet | Video 09.10.2025 | 09:13
İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin’e destek eylemi | Video 05:28
İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin’e destek eylemi | Video 09.10.2025 | 09:13
İstanbul’da ’uyuşturucu’ operasyonu: 11 şüpheli yakalandı | Video 00:45
İstanbul'da 'uyuşturucu' operasyonu: 11 şüpheli yakalandı | Video 09.10.2025 | 08:35
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar! 43:16
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 08.10.2025 | 23:03
Bakan Fidan: Bugün uzlaşı olursa Gazze’de ateşkes ilan edilecek 31:17
Bakan Fidan: Bugün uzlaşı olursa Gazze'de ateşkes ilan edilecek 08.10.2025 | 18:47
Başkan Erdoğan’dan CHP’li belediyelerin skandallarına tepki: Başkent halkına Kerbela’yı yaşatıyorlar! | Video 42:08
Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin skandallarına tepki: "Başkent halkına Kerbela'yı yaşatıyorlar!" | Video 08.10.2025 | 13:34
SGK’dan hizmet dökümlerinde K harfi olanlara uyarı: Primleriniz silinebilir! | Video 04:57
SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı: Primleriniz silinebilir! | Video 08.10.2025 | 11:54
Bakan Yerlikaya: Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 206 tutuklama | Video 00:38
Bakan Yerlikaya: "Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 206 tutuklama" | Video 08.10.2025 | 08:31
Türk aktivistler İstanbul’da aileleriyle buluştu! 05:49
Türk aktivistler İstanbul'da aileleriyle buluştu! 07.10.2025 | 19:50
İsrail’in alıkoyduğu 15 Türk aktivist İstanbul’da! 04:48
İsrail'in alıkoyduğu 15 Türk aktivist İstanbul'da! 07.10.2025 | 19:36
İsrail’in alıkoyduğu 15 Türk aktivist İstanbul’da! 05:52
İsrail'in alıkoyduğu 15 Türk aktivist İstanbul'da! 07.10.2025 | 19:30
Başkan Erdoğan ve TDT liderleri, sohbet etti | Video 02:28
Başkan Erdoğan ve TDT liderleri, sohbet etti | Video 07.10.2025 | 16:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY