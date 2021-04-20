Şebnem Bursalı | Tecavüz var, delil yok!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:55
Okan Müderrisoğlu | Rezerv meselesi... Tercihler ve işin aslı! 20.04.2021 | 11:41
42:41
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 20.04.2021 | 11:24
02:51
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den sert tepki "Alayınız işin içindesiniz" 20.04.2021 | 11:20
04:30
Şebnem Bursalı | Tecavüz var, delil yok! 20.04.2021 | 10:00
01:46
Erman Toroğlu | Peki Serdar sahada nasıl kaldı? 20.04.2021 | 09:57
00:55
00:31
00:51
İstanbul'da MİT destekli DEAŞ operasyonu 14 gözaltı | Video 20.04.2021 | 08:31
02:14
Hatay'da Türk Yıldızları'ndan muhteşem gösteri 20.04.2021 | 08:23
01:17
00:39
11:51
10:48
00:42
02:37
00:40
44:54
04:10
04:30
Şebnem Bursalı'nın 19.04.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...