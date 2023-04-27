SON DAKİKA: Bakan Dönmez tarih verdi! Nükleer enerji ne zaman şebekeye gelecek? | Video
Son dakika haberi...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nde konuştu. Bakan Dönmez, "İlk taze nükleer yakıtın gelmesiyle Akkuyu NGS nükleer tesis statüsüne kavuştu. Önümüzdeki yıl nükleer enerjiden elektrik elde edeceğiz" dedi.
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