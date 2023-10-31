Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı!
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Başkan Erdoğan alınan kararları açıkladı. Başkan Erdoğan, Batı'nın insanlık sınavında sınıfta kaldığını belirterek, "Devlet aklını tamamen yitirdiği görülen ve örgüt gibi davranan İsrail'in bir an önce durdurulması gerektiğine inanıyoruz. Gazze'de işlenen savaş suçlarının faillerinin hukuk önünde hesap vermesi için görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.
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