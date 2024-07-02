SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI HABERLERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kayseri'de son derece rezil bir taciz üzerinden kaos planlandığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Aynısı Suriye'de de planlandı. Bunlara kimlerin figüranlık yaptığını çok iyi biliyoruz. Bu sinsi tuzağa düşmeyeceğiz." dedi.
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