Video Haber Son Dakika: Thodex kurucusu Fatih Özer iade edilecek | Video
Son Dakika: Thodex kurucusu Fatih Özer iade edilecek | Video

Son Dakika: Thodex kurucusu Fatih Özer iade edilecek | Video

17.11.2022 | 17:04

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Son Dakika: Thodex kurucusu Fatih Özer iade edilecek | Video 02:09
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Son dakika haberi: Arnavutluk Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi.

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