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OTOMATİK OYNAT
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Son Dakika: Thodex kurucusu Fatih Özer iade edilecek | Video 17.11.2022 | 17:04
01:11
Son Dakika: Komisyondan HDP'li Güzel kararı | Video 17.11.2022 | 16:37
04:11
Salih Tuna | Türkiye, AK Parti'nin değildir 17.11.2022 | 16:29
02:29
Mehmet Barlas | 3. Dünya Savaşı korkusu 17.11.2022 | 16:26
02:52
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21:04
01:23
MHP'den TTB için kanun teklifi: 'Türk' ibaresi kaldırılsın!' | Video 17.11.2022 | 14:31
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Salih Tuna | Silahsız muhalefetin manipülasyonu 16.11.2022 | 16:36
03:19
Melih Altınok | Yeter artık 16.11.2022 | 16:33
03:15
Mehmet Barlas | PKK'ya 'terörist' demekten neden çekiniyorsunuz? 16.11.2022 | 16:28
02:27
Bakan Bozdağ: "Had bilmeze had öğretmek benim vazifemdir" | Video 16.11.2022 | 11:54
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Son dakika haberi: Arnavutluk Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi.