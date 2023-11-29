Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a dayandı

İstanbul'da gün boyu devam eden yağışın da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşandı. Yüzde 90'lara dayanan trafik yoğunluğu son olarak İBB trafik haritasına göre saat 18:30 itibariyle yüzde 87'ye ulaştı.