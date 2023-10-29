TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birinci Meclis'te konuştu | Video

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'te düzenlenen törende konuştu. Açıklamasında, "Ateşle imtihandan geçilerek gelindi bugünlere" diyen Kurtulmuş, "Cumhuriyete erişinceye kadar ateşten gömlek, Osmanlı coğrafyasının, bugünkü Türkiye'mize geçişimizin ağır hatıralarıyla biçilmiştir. Biz o ateşten gömleği şerefle giymiş milletiz" ifadelerini kullandı