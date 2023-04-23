Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklanarak cezaevine gönderildi | Video
Arnavutluk Yüksek Mahkemesi tarafından Türkiye’ye iadesi onaylanan Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özer’in 40 bin 564 yıl hapis cezası isteniyor.
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