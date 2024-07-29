Video Haber Togg'un 4x4 modeli geliyor! Bakan Kacır A Haber'de tarih verdi
Togg'un 4x4 modeli geliyor! Bakan Kacır A Haber'de tarih verdi

Togg'un 4x4 modeli geliyor! Bakan Kacır A Haber'de tarih verdi

29.07.2024 | 19:16

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Togg ile hayal denileni başardıklarını söyleyen Bakan Kacır, Togg'un 4 çeker versiyonunun önümüzdeki aylarda geleceğini duyurdu.

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