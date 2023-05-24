Trenin camını temizleyen işçi elektrik akımına kapıldı...O anlar kameralara yansıdı | Video
Kadıköy Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren İstasyonunda trenin ön camını temizleyen işçinin elindeki demir sopa üstten geçen yüksek gerilimli kabloya temas etmesiyle işçi elektrik akımına kapıldı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
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