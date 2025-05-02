Turkuvaz Medya ev sahipliğinde dev buluşma! Enerjinin geleceği Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde belirleniyor | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Turkuvaz Medya’nın ev sahipliği yaptığı İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi başladı. Dünyanın izleyeceği zirvede Enerji ve doğal kaynaklar alanında dünyanın önde gelen isimleri bir araya geldi. 9 ülkeden 10 bakanın katıldığı zirvede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın moderatörlüğünde bakanlar özel oturumu gerçekleştirilirken, Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Abu- Heisa'dan Türk yatırımcılara çağrı geldi. Abu-Heisa, "Yatırım için ülkemize bekliyoruz. Yatırım fırsatlarını değerlendirmelisiniz. Madencilikte büyük fırsatlar var." dedi.
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