Video Haber Turkuvaz Medya ev sahipliğindeki dev zirvede imzalar atıldı! Bakan Bayraktar: "Türkiye küresel aktör olma yolunda" | Video
Turkuvaz Medya ev sahipliğindeki dev zirvede imzalar atıldı! Bakan Bayraktar:

Turkuvaz Medya ev sahipliğindeki dev zirvede imzalar atıldı! Bakan Bayraktar: "Türkiye küresel aktör olma yolunda" | Video

02.05.2025 | 12:23

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Turkuvaz Medya ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli mesajlar verdi. Bakan Alparslan Bayraktar, "Madencilik alanında Türkiye küresel aktör olma yolunda hızla ilerliyor. Madencilik ekonomik güvenliğin yapı taşlarından biri" dedi. Bakan Bayraktar, Bulgaristan Enerji Bakanı ile görüşme gerçekleştirdiklerini, iki ülke arasında elektrik iletim kapasitesinin artırılması ve enerji verimliliğinin geliştirilmesi noktasında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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