Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'den A Haber'e özel konser! Karantinada neler yaptığını anlattı! | Video

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli haftanın röportajında A Haber'e konuk oldu. Corona virüs nedeniyle sürdürülen karantina sürecinde evde neler yaptığını anlattı. "Evde olmaya alışkın olduğum için zorlanmadım" diyen Ceceli, A Haber'e özel küçük bir konser vererek hayranlarına veda etti.