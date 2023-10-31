Yalova’da park ve bahçeleri öğrencilerin ürettiği çiçekler süsleyecek
Yalova Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan protokole TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler tarafından üretilen çiçekler kentteki park ve bahçelerin peyzaj çalışmalarında kullanılacak.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:37
Yalova’da park ve bahçeleri öğrencilerin ürettiği çiçekler süsleyecek 31.10.2023 | 18:04
01:27
Milano'da sokaklar göle döndü, metro istasyonu sular altında kaldı 31.10.2023 | 17:52
03:25
Sinop'ta fıkra gibi olay: Eski belediye çalışanını yola defnettiler 31.10.2023 | 17:52
00:25
Su borusu patladı, fışkıran su şelaleyi andırdı 31.10.2023 | 17:52
01:07
İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'na vurdu: En az 50 ölü 31.10.2023 | 17:52
08:26
06:22
01:00
01:10
FETÖ’ye yönelik 'Kıskaç Operasyonu'nda 6 kişi yakalandı | Video 31.10.2023 | 13:54
14:48
00:38
Bahçeli, kurt motifli yüzüğünü anlattı | Video 31.10.2023 | 12:16
45:35
01:56
28 ilde "Kahramanlar Operasyonu" | Video 31.10.2023 | 09:55
01:55
Kritik Kabine Toplantısı bugün! İşte masadaki konular | Video 31.10.2023 | 10:03
01:27
"Küfürbaz savcı" hakkında Danıştay'dan skandal karar | Video 31.10.2023 | 09:57
00:10
01:22
05:22
Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı 31.10.2023 | 01:02
00:28
01:39
Tır karşı şeride geçti, dükkana çarparak durabildi 30.10.2023 | 21:32