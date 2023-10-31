Yalova’da park ve bahçeleri öğrencilerin ürettiği çiçekler süsleyecek

Yalova Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan protokole TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler tarafından üretilen çiçekler kentteki park ve bahçelerin peyzaj çalışmalarında kullanılacak.