Video Magazin Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç'e "Ben nasıl uyuyorum?" diye sordu, müthiş taklit geldi | Video
Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç'e

Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç'e "Ben nasıl uyuyorum?" diye sordu, müthiş taklit geldi | Video

19.01.2023 | 08:36

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç sosyal medyanın da ilgi ile takip ettiği isimlerden. Özellikle Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Bergüzar Korel günlük yaşantısından, evinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Bergüzar Korel bu kez eşi ile baş başa çıktığı yemekten paylaştı. Takipçilerine "Aşka inancınız yeniden yeşerecek" diyen Bergüzar Korel'in eşine "Ben nasıl uyuyorum?" sorusundan sonra Halit Ergenç'ten bomba bir taklit geldi. İşte sevilen çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in romantik olduğu kadar gülümseten halleri.

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