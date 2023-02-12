İtalyan şef Danilo, Malatya'da depremzedeler için mutfağa girdi | Video

Kahramanmaraş merkez üssü olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından tüm Türkiye'de yardım seferberliği başladı. Devlet tüm gücüyle bölgede vatandaşlara ulaşmaya çalışırken, gastronomi dünyasının ünlü şefleri de hasar gören illere gitti ve depremzedelere yemek hazırladı. Ünlü şef Danilo Zanna da afetzedeler için gönüllü ekibiyle mutfağa girdi. Danilo Zanna, "Türkiye tek yürüyebiliyor. Bu ülkenin gücü ve bir parçası olabilmek benim için büyük bir onur." dedi.