SON DAKİKA: Usta sanatçı 'Kahtalı Mıçe' hayatını kaybetti! İnce bağırsak kanseriyle mücadele ediyordu... | Video

Bir süredir ince bağırsak kanseriyle mücadele eden 'Kahtalı Mıçe' olarak bilinen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Aslan'dan acı haber geldi. Kahtalı Mıçe 74 yaşında Antalya'da hayatını kaybetti.