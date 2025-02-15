SON DAKİKA: Usta sanatçı 'Kahtalı Mıçe' hayatını kaybetti! İnce bağırsak kanseriyle mücadele ediyordu... | Video
Bir süredir ince bağırsak kanseriyle mücadele eden 'Kahtalı Mıçe' olarak bilinen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Aslan'dan acı haber geldi. Kahtalı Mıçe 74 yaşında Antalya'da hayatını kaybetti.
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