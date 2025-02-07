Kahtalı Mıçe'nin hastanedeki son hali sevenlerini korkuttu! "Tedavi görüyorum, dualarınızı eksik etmeyin" | Video
Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan 'Kahtalı Mıçe' lakaplı şarkıcı Mustafa Aslan, hasta yatağından paylaştığı videoyla sevenlerine seslendi. “Dualarınızı eksik etmeyin” diyen Arabesk ve halk müziğinin sevilen ismi, hem sağlık durumuna dair bilgi verdi hem de 6 Şubat depremlerinde kaybedilen canları unutmadığını dile getirdi.
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