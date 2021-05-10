Video Maraşlı Maraşlı 17. Yeni Bölüm (10 Mayıs 2021 Pazartesi) 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Şok ihanet açıklaması

Maraşlı 17. Yeni Bölüm (10 Mayıs 2021 Pazartesi) 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Şok ihanet açıklaması

Maraşlı 17. Yeni Bölüm (10 Mayıs 2021 Pazartesi) 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Şok ihanet açıklaması
10.05.2021 | 09:34

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Maraşlı 17. Bölüm izle tek parça izle yeni bölüm izle

Hilal, Necati'yi vurur. Maraşlı, can çekişmekte olan Necati'yi, Mahur'a verdiği zehirin panzehirini söylemesi için zorlar. Baygın olan Mahur'u, Maraşlı nasıl kurtaracaktır?

İlhan'dan, babasını Necati'nin öldürdüğünü öğrenen Savaş, dehşete kapılır. Necati hastanededir. Savaş, Necati'yi bulur ve ondan hesap sorar. Necati'nin, Mahur'a olan zaafını bilen Savaş, Mahur'un canını almaya geldiğini söyler. Necati panikler, Mahur zarar görsün istemez. Savaş'ın, Mahur'la ilgili planı nedir? Necati, Savaş'a gerçekleri anlatacak mıdır?

Mahur; Maraşlı'nın, Necati'yi vurduğuna inanmasa da şüphelenir. Necati'nin nasıl vurulduğunu Mahur'a açıklayamayan Maraşlı ise istihbarattan ayrılmaya ve her şeyi Mahur'a anlatmaya karar verir. Maraşlı, büyük kararını uygulayabilecek midir?

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