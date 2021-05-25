Maraşlı 19. Son Bölüm Tamamı (24 Mayıs 2021 Pazartesi) Full izle! Mahur ve Maraşlı sonunda kavuştu... Büyük oyun başladı

atv Maraşlı 19. Son Bölüm yayınlandı! Maraşlı son bölümde Fuad'ın hayatını kurtaran Marşlı ne yapmaya çalışıyor? atv Maraşlı 19. Son Bölüm tamamı tek parça izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız... İkilinin vicdan sorgusu

ATV MARAŞLI 19. SON BÖLÜM (24 MAYIS 2021 PAZARTESİ) TAMAMI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Maraşlı19. Bölüm'de neler oldu?

Oyunda kartlar yeniden dağıtılıyor!

Maraşlı, cezaevinde tanıştığı koğuş ağası Fuad'ın hayatını kurtarır. Fuad ve Maraşlı o günden sonra kardeş gibi olurlar. Maraşlı delil yetersizliği sebebiyle beraat eder. Fuad, Maraşlı'yı tüm hayatını etkileyecek bir teklifte bulunur. Maraşlı bu teklifi kabul edecek midir?

Mahur, halası Hamiyet ile birlikte yeni bir evde yaşamaya başlar. Aziz ve İlhan'ın ölümünden sonra devam eden soruşturmayı Savcı Tolga yürütmektedir. Maraşlı, Mahur'u uzaktan da olsa görmeye gittiğinde o sırada Savcı Tolga elinde çiçekler ile gelir. Maraşlı ve Mahur yeniden bir araya gelebilecek midir?

Maraşlı'nın tahliye haberini alan Savaş ise Savcı Tolga'nın başına bela olacağından emindir. Bu nedenle Savcı Tolga'nın arabasına tehdit mesajı bırakır. Ama Savcı hiç aldırış etmez. Savaş'ın yeni planı ne olacaktır?