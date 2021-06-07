Video Maraşlı Maraşlı 21. Yeni Bölüm (7 Haziran 2021 Pazartesi) Son Fragmanı yayınlandı izle!

Maraşlı 21. Yeni Bölüm (7 Haziran 2021 Pazartesi) Son Fragmanı yayınlandı izle!

Maraşlı 21. Yeni Bölüm (7 Haziran 2021 Pazartesi) Son Fragmanı yayınlandı izle!
07.06.2021 | 11:50

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Maraşlı 21. Yeni Bölüm 7 Haziran 2021 Pazartesi Son Fragmanı yayınlandı izle! 00:30
Maraşlı 21. Yeni Bölüm (7 Haziran 2021 Pazartesi) Son Fragmanı yayınlandı izle! 07.06.2021 | 11:50
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atv Maraşlı 21. Yeni Bölüm 2. Son fragmanı yayınlandı... "Sonunda ortaya çıkıyorsun!"

VİDEO DEVAM EDİYOR

Maraşlı 21. Bölüm'de neler olacak?

"Sonunda ortaya çıkıyorsun!"

Maraşlı ve Savaş'ın adamları arasında büyük bir çatışma çıkar. Mahur, Necati ile sığındıkları yerde Savcı Tolga ile görüşür. Olay yerine polisler ve Savcı gelir. Tolga, Maraşlı'nın, Mahur'un yanında olmasından rahatsız olur. Maraşlı'ya, Mehmet İnce'yi sorar. Bu sırada Necati de ortadan kaybolmuştur. Mahur, büyük bir korkuyla Necati'yi aramaya başlar. Maraşlı herkesin peşinde olduğu Mehmet İnce için bir plan yapmış mıdır? Akıl sağılığı yerinde olmayan Necati neden ortadan kaybolmuştur? Necati hala yaşadığı için Savaş iyice gerilmiştir. Hurdacı, Maraşlı'nın Necati'yi kurtardığını öğrenince öfkelenir. Hurdacı'nın yeni adımı ne olacaktır? Mehmet İnce ile ilgili bilgi almanın peşine düşen Savcı, Hilal'e ulaşır. Hilal gizli bilgileri paylaşamayacağını bildirse de Savcı Tolga bu bilgilere ulaşmak için pes etmez. Savcı 'Yüksek Kurumlara başvurarak alacağı konusunda emindir. Maraşlı çok gergindir. Savcı, Mehmet İnce'nin Maraşlı olduğunu öğrenecek midir? Maraşlı, gerçekleri Mahur'a anlatacak mıdır?

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