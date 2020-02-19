Doğurganlığın korunmasının önemi nedir? | Video
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erol Tavmergen, doğurganlığın korunması hakkında detaylı bilgi verdi.
Doğurganlığın korunması evli olan kadınlarda evli olmayan kadınlarda ve erkeklerde ne anlam ifade ediyor? Çocuk sahibi olmak isterken veya istemezken araya giren bazı rahatsızlıklar olabiliyor ve tedavileri doğurganlığı olumsuz etkileyebilmektedir. Kötü huylu hastalık tedavisinden önce yumurtalıklarını toplatabilirler ve dondurtabilirler. Bu sayede ileride gebe kalma şansı korunmaktadır.
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