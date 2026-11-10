Kan kanserleri tedavisinde umut veren gelişme! | Video

10 Kasım 2026 14:52

Kan kanserlerinde yeni nesil antikorlar, hücrelerin yeniden programlanması gibi hedefe yönelik tedaviler, umutları artırdı. Özellikle çocukluk çağı lösemi tedavisinde başarı oranı yüzde 90’lara ulaştı.

Türk Hematoloji Derneği'nin (THD) bu yıl 52. düzenlenen kongresinde, yapay zekâdan CAR-T hücre tedavisine, çocukluk çağı lösemilerinden kök hücre nakline kadar hematolojideki son gelişmeler ele alındı.

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER

Türk Hematoloji Derneği ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Özgür Mehtap, "Önümüzdeki 10 yılda özellikle T hücrelerinin eğitilmesine ve T hücre reseptörlerine yönelik teknolojiler daha da gelişecek. Kanser tedavileri tamamen hedefe yönelik tedaviler olacak. Umutluyuz, tedavilerde çok hızlı gelişmeler var" dedi.

ÇOCUKLUK ÇAĞI LÖSEMİ TEDAVİSİNDE YÜZDE 90 BAŞARI

TÜRK Hematoloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar da çocukluk çağı lösemi tedavilerine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Ülkemiz, çocukluk çağı lösemilerinin tanı ve tedavisinde önemli bir deneyime ve sağlık altyapısına sahip. Üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile diğer hastanelerin çocuk hematoloji ve onkoloji kliniklerinde tüm dünyadaki gelişmiş tedaviler uygulanıyor. Özellikle ALL hastalarında yüzde 85-90'ın üzerinde uzun süreli hastalıksız yaşam artık mümkün."