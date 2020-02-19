Genetik taramaların tüp bebek tedavisinde yeri nedir? | Video
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erol Tavmergen, Tüp Bebek tedavisinde “genetik taramalar” hakkında detaylı bilgi verdi.
Tüp bebek tedavisinde genetik taramalar uygulanabilen ek yöntemlerdendir. Bu yöntemin kullanılmasının amacı "çiftlerin birinde veya her ikisinde tek gen geçişli önemli hastalıklar" bulunmaktadır. Embriyolarda tek genin ayıklanması ve sağlıklı embriyoların transfer edilerek; sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelmesi sağlanmaktadır. Kromozom sorunları olan çiftlerin düşük ile sonuçlanan gebelikleri olmaktadır bunu engellemek için de "genetik tarama" gerçekleştirilerek sağlıklı bir gebeliğin oluşması ve sürdürülmesi sağlanmaktadır.
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