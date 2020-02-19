İnfertilitenin (kısırlık) giderilmesi için yapılabilecek endoskopik gelişmeler nelerdir? | Video
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erol Tavmergen, İnfertilitenin (kısırlık) giderilmesi için yapılabilecek endoskopik gelişmeler hakkında detaylı bilgi verdi.
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