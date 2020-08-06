Kalbine defibrilatör cihazından şok verilen hasta ne yapmalı? | Video

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Başar Candemir cevaplıyor; Kalbine defibrilatör cihazından şok verilen hasta ne yapmalı? Defibrilatör cihazı ölümcül ritim bozukluklarında devreye şokla girip hastanın hayatını kurtaran bir cihazdır. Bu gibi durumlar genellikle altta yatan ciddi bir kalp hastalığını gösterebileceği gibi bazen cihaza veya başka ritim bozukluklarına bağlı olarak cihazın yanılıp gereksiz şok vermesi durumuyla da karşılaşılabilir. Bu gibi durumlarda hastanın defibrilatör cihazı takılan merkeze gitmesi ya da en yakın elektrofizyolog veya kardiyoloğa başvurması oldukça önemli. Böyle durumlarda hastaların incelenip cihazdan kayıtların çıkartılıp şokların uygun veya uygun olmadığı değerlendirilir ve buna göre hastanın tedavi planı çizilir.