Video Sağlık Kalp pili ve defibrilatörler (ICD) ne amaçla kullanılır, hastaların yaşam kalitelerini nasıl etkiler? | Video

Kalp pili ve defibrilatörler (ICD) ne amaçla kullanılır, hastaların yaşam kalitelerini nasıl etkiler? | Video

Kalp pili ve defibrilatörler (ICD) ne amaçla kullanılır, hastaların yaşam kalitelerini nasıl etkiler? | Video
06.08.2020 | 15:40

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Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Başar Candemir cevaplıyor; Kalp pili ve defibrilatörler (ICD) ne amaçla kullanılır, hastaların yaşam kalitelerini nasıl etkiler? Kalp pilleri ve defibrilatörler halk arasında aynı şey oldukları bilinmektedir ancak aslında farklı cihazlardır. Kalbin kulakçıkları ve karıncıkları arasında iletim sisteminde bir problem olduğu zaman takılan cihazlar kalp pilidir. Kalpte ölümcül bir ritim bozukluğunun varlığında veya buna yol açabilecek ciddi derece kalp hasarı durumunda defibrilatörler kullanılmaktadır. İki uygulama da benzer şekilde yapılmaktadır. Bu işlemler genel anesteziye gerek kalmadan lokal anestezi altında yapılabilmektedir. Genellikle hastaların sol omuzlarından kalbe giden toplardamar sistemine iğnelerle girilerek kalbin içinde belirli bölgelere elektrotlar gönderilmektedir. Göğüs kasının altına cihazın bataryası yerleştirilerek işlem tamamlanmaktadır. Bu cihazlar her saniye kalp ritmini takip etmekte ve kalp yavaşladığı zamanlarda kalbi çalıştırabilmektedir. Defibrilatör ise kalbin aşırı yüksek çalıştığı durumlarda devreye şokla girerek kalbin ritmini tekrardan eski haline getirmektedir.

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