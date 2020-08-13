Video Sağlık Koronavirüs salgınında hipertansiyon hastaları nelere dikkat etmelidir? | Video

Koronavirüs salgınında hipertansiyon hastaları nelere dikkat etmelidir? | Video

Koronavirüs salgınında hipertansiyon hastaları nelere dikkat etmelidir? | Video
13.08.2020 | 14:49

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Koronavirüs salgını sürecinde hipertansiyon hastalarının dikkat etmesi gerekenleri Prof. Dr. Özlem Esen aktarıyor..."Mart 2020 tarihinde koronavirüs pandemi ilan edildikten sonra birtakım risk faktörlerinin koronavirüs enfeksiyonu açısından kişileri daha çok tehlike altına soktuğunu öğrendik. Bu risklerin başında 65 yaş üzerinde olmak geliyor. Daha sonrasında bu yaşla ilişkili olduğunu düşündüğümüz yüksek tansiyon sahibi olmak, hipertansiyon hastası olmak koronavirüs enfeksiyonunu daha tehlikeli hale getirmekte. Hipertansiyon hastaları özellikle virüs enfeksiyonuna yakalandıklarındaki tansiyon değerleriyle ilişkili olarak risklerinin artmış olduğunu biliyoruz. Yani iyi bir tedavi alan kişi, tansiyonu kontrol altında olan bir kişinin riskinin daha düşük olduğunu, ancak kontrolü bozuk yüksek tansiyon tedavisini iyi yapmayan kişilerin koronavirüs enfeksiyonu sırasında daha çok ölüm veya yoğun bakımda kalma riskiyle karşı karşıya kaldığını biliyoruz. İkinci sıradaysa yine diyabet hastaları, kalp damar hastaları gelmekte. Bunun da sebebi koronavirüs enfeksiyonunun damar içi pıhtı oluşturma, kalbi etkileme gibi birtakım yollar ile kişileri daha yoğun bakım sürecinin uzun sürdüğünü ve ölüm riskini arttırdığını görmekteyiz. Gençlerde ise obezite, sigara içiciliği gibi risklerin koronavirüs açısından kişilerin risklerine katkıda bulunduğunu görüyoruz. O bezite dediğimiz konuysa çok önemli, çünkü kişiler kendilerini herhangi bir ilaç kullanmadıkları için, herhangi bir hastalık olmadığı için risk altında olduklarını düşünmeyebilirler. Ancak basit bir kilo bile özellikle 40 yaşından gençlerde koronavirüs açısından büyük bir tehlike oluşturmakta. Buradaysa en büyük problemin vücutta yarattığı iltihabi sürecin uzaması virüsün daha uzun kalmasına neden olduğunu bilmekteyiz."

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