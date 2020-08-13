Koronavirüs sürecinde kalp sağlığının önemi nedir? | Video

Koronavirüs salgını sürecinde kalp sağlığının önemi ile ilgili bilgileri Prof. Dr. Özlem Esen aktarıyor... "Koronavirüs ve kalp sağlığının çok yakından ilişkili olduğunu gördük bu pandemi sürecinde. Öncelikle koronavirüs enfeksiyonu kalp hastalığı olan kişilerde daha ölümcül olduğunu tespit ettik. Kalp yetersizliği, kronik kalp damar hastalığı olan yani geçmişinde kalp krizi geçirmiş damar sertliği oluşmuş kişilerde koronavirüs enfeksiyonun damar içi iltihap sürecini arttırarak damar içi pıhtı oluşması, yeni kalp krizlerini tetiklemesi gibi yollarla kalp ölümlerine ani kalp krizlerini tetiklediğini bilmekteyiz. İkinci yolda koronavirüs enfeksiyonunun kendisi kalp sağlığında bir problem olmayan hiç kalp hastalığı olmayan kişilerde, kalp damarlarının içinde iltihabi süreç veya kalp kaslarında iltihabi süreç olan miyokardik dediğimiz hastalığı tetiklemek suretiyle kalp hastalığına neden olduğunu gördük. Bu her iki sonuçta maalesef ani ölümler, müdahale edilemeyen kalp krizlerine neden olmakta. Bu kişilerde koronavirüs enfeksiyonu daha ölümcül seyredebilmekte. Bunun erken teşhisinde ise tabi ki kalp hasarını tespit edebildiğimiz kan tahlillerinde koymaktayız. Gerekli tedavileri ve önlemleri almaktayız."