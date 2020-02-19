Mini tüp bebek tedavisi nedir? | Video

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erol Tavmergen, mini tüp bebek tedavisi hakkında detaylı bilgi verdi.

Mini tüp bebek tedavisi herkese ilk defa da uygulanacak bir yöntem değildir. Daha düşük dozlu tedavi uygulanarak yumurta hücresi ve daha sonrasında embriyo elde etme yöntemidir. Yaşı ileri olan ve yumurtalık rezervi kötü olan kadınlarda yüksek doz ilaçların olumsuz etkilerinden kaçınmak için uygulanan ve geliştirilmiş olan yumurtlatma tedavisi şemasıdır.