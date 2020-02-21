Miyomu olan hastaya tüp bebek yapılabilir mi? | Video
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir; Miyomu olan hastaya tüp bebek yapılabilir mi? Konusuyla ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı. Miyomlar kadının rahmindeki düz kasından kaynaklanan iyi huylu urlardır. Miyomun büyüklüğüne ve şekil yapısına göre kısırlığa neden olabilir, bu miyomların ameliyatla alınması tekniğinde herhangi bir problem yoksa miyomların alınıp sonrasında tüp bebek tedavisi planlanması önerilir. Miyomlar cerrahi olarak tedavi edilir. Rahim iç tabakasına baskı yapan bir miyom varsa miyomların cerrahi olarak alınması ve sonrasında tüp bebek tedavisi planlanması tavsiye edilir.
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